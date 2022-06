Dr. Véronique G Dorval

Après 10 ans comme médecin spécialiste en pédiatrie, en soins intensifs néonataux, et en neurodéveloppement, j’ai choisi de ralentir mon rythme de vie pour mon bien-être et celui de mes 4 filles. Je me suis réorientée en médecine esthétique, une médecine qui me passionne depuis toujours et qui est plus en lien avec ma sensibilité artistique.